Haberler

Karabük'te boz ayı fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yerleştirilen fotokapan sayesinde boz ayı görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boz ayı fotokapanla görüntülendi.

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Korkmaz, bu sayede boz ayı görüntüledi.

Fotokapanla kayda alınan görüntüde, boz ayının bölgede dolaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu