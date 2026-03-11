Karabük'te boz ayı fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz tarafından yerleştirilen fotokapan sayesinde boz ayı görüntülendi.
Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Korkmaz, bu sayede boz ayı görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntüde, boz ayının bölgede dolaşması yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu