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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projeleri tanıttı

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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri tanıttı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 5 yılda hayata geçirilen hizmetleri içeren video gösterimi yapıldı. Köse, tarihi kültürel mirası korumak ve tanıtma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekleme, altyapı, ulaşım, temizlik, park ve bahçeler, çevre ve şehircilik alanlarındaki projelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 5 yılda hayata geçirilen hizmetleri içeren video gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından konuşan Köse, tarihi kültürel mirası korumak ve tanıtma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekleme, altyapı, ulaşım, temizlik, park ve bahçeler, çevre ve şehircilik alanlarındaki projelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Köse, 5 yıllık süre içinde çeşitli kazançlar elde ettiklerini belirterek, kredi kullanarak borçlanmak yerine, şantiyelerde yapılan üretimler sayesinde kaynak oluşturduklarını kaydetti.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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