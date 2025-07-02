Safi Çorum Şeker, İlk Çiftçi Şenliğini Gerçekleştirdi

Safi Çorum Şeker, İlk Çiftçi Şenliğini Gerçekleştirdi
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Safi Çorum Şeker, bu yıl ilk kez Çiftçi Şenliği düzenledi. Üreticilerin ve ailelerin bir araya geldiği şenlikte, gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenliğe, Çorum Valisi Ali Çalgan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil İbrahim Özten, Safi Çorum Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Sinan Safi, Fabrika Müdürü Ali Yetkin ve çok sayıda davetli ile çiftçiler katıldı.

Safi Çorum Şeker, ilk çiftçi şenliğini gerçekleştirdi

Vali Ali Çalgan konuşmasında, Safi Çorum Şeker'in bu anlamlı etkinliğinin, çiftçilere verilen değerin ve desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Çorum'da böyle bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini belirten Çalgan, şenliğin geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Şenlikte misafirlere özel hazırlanan lokmalar ve pamuk şekerler büyük ilgi gördü. Çiftçilerin emeğine teşekkür niteliğinde düzenlenen şenlikte, katılımcılara anı olarak hediyeler takdim edildi.

Oyun havaları eşliğinde süren eğlencede, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek bu anlamlı şenliğin gelenekselleşmesini dilediklerini ifade etti.

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel
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