Safari cipinden aracına su atıldığını iddia eden sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada tutuklanan otomobil sürücüsü, safari cipinden aracına su atıldığını iddia etti. Yaralanan cip sürücüsü ise tedavi sonrası gözaltına alınacak.

SAFARİ CİPİNDEN ARACINA SU ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yabancının hayatını kaybetmesi, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin tutuklanan otomobil sürücüsü Recep Özsoy'un ilk ifadesinde, safari cipinden aracına su atıldığını, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia ettiği öğrenildi. Yaralanan safari cipi sürücüsü Ramazan Yıldırım'ın ise hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.