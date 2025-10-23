Haberler

Sadık Albayrak Rize'de Söyleşi ve İmza Günü Düzenledi

Güncelleme:
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'de D&R tarafından düzenlenen etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı ve yazarlık hayatı hakkında bilgiler verdi.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'de düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.

Albayrak, D&R tarafından bir alışveriş merkezinde organize edilen etkinlikte, kitaplarını okurları için imzaladı.

Çocukluğu, gençliği, eğitimi ve yazarlık hayatına ilişkin katılımcılara bilgi veren Albayrak, öğrencilere kitap okumaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, söyleşinin ardından Albayrak'a Çaykur Rizespor forması ve çay hediye etti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
