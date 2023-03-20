Saddam Hüseyin'in Yatı Balıkçıların Dinlenme Alanı Oldu

30 Aralık 2006 yılında idam edilen Saddam Hüseyin'e ait bir yat bugün paslanmış bir şekilde hala Şattülarap Nehri'nde yüzeyde duruyor. Bir zamanlar Hüseyin'in gücünün ve varlığının sembollerinden biri olan yatı artık en çok yerel balıkçılar, zaman zaman da turistler kullanıyor