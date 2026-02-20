Haberler

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da Filistinli yetim ailelerine iftar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadakataşı Derneği, Beyrut'taki Filistin mülteci kampında yetim aileler için iftar verip, gıda kolileri dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistinli mültecilerin bulunduğu kampta yetim aileleri için iftar programı düzenledi.

Ramazan çalışmaları için Lübnan'da bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri Beyrut'taki Filistin Mülteci Kampı Burc el-Beracine gitti.

Sadakataşı tarafından kampta yetim ailelerinden oluşan 100 kişiye iftar verildi.

Sadakataşı Derneği ekipleri ayrıca kamptaki 100'den fazla aileye gıda kolileri dağıttı.

Kaynak: AA / Turgut Alp Boyraz
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi

Balkondan giren itfaiye korkunç manzara ile karşılaştı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş