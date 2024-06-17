Üye Girişi
Haberler

Sadakataşı Derneği, Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadakataşı Derneği, Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere dağıttı. Dağıtım, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Batı Şeria tarafında yapıldı.

Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi onlarca aileye kurban eti dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Kudüs Zekat Komitesi aracılığıyla kesilen çok sayıda kurbanın etini ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırdı.

Kurban eti dağıtımı, Doğu Kudüs'ün Ayrım (Utanç) Duvarı'nın işgal altındaki Batı Şeria tarafında kalan mahallelerinde yapıldı.

Kudüs Zekat Komitesi yetkilisi Abdulafuv Bessam, Sadakataşı Derneği tarafından kesilen kurbanların etlerinden onlarca Filistinli muhtaç ailenin yararlandığını belirtti.

Bessam, kurban etlerinin bir kısmının da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Doğu Kudüs Kurban Kudüs Güncel Haberler

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz

CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak

Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title