Sadakataşı Derneği, 900 binden fazla kişiye kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 30 ülkede kestirdiği kurbanlardan elde ettiği etleri 900 binden fazla kişiye dağıttı. Dernek, Türkiye ve çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda bağışçılarından aldığı vekaletle 30 ülkede kestirdiği kurbanlardan 900 binden fazla kişiye et dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile birlikte 30 ülkede Kurban Bayramı faaliyetlerini gerçekleştiren dernek, kestirdiği kurbanlardan 21 bin bağışçı hissesi karşılığında dağıtım yaparak 900 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

Bu yıl "Kurban İyiliği Yaşatır" mesajıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesimi ve dağıtımı Türkiye, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu ve Balkanlar'da yapıldı.

Yurt içi kurban çalışmalarını deprem bölgeleri başta olmak üzere 15 ilde gerçekleştiren dernek, kesilen kurbanlardan vekalet aldığı 740 bağışçı hissesi karşılığında et dağıttı. Deprem bölgelerinde yaşayan 500 çocuğa dernek ekipleri tarafından bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdal, "Bu yıl kurban kampanyasında, bağışçılarımız binlerce kilometre ötede görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmayarak yardım ulaştırdık. Değerli bağışçılarımıza, ihtiyaç sahiplerine bayram mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.???????