Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Yapay Zeka Destekli Asistanı SAVVy 1 Yaşında

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (ISG) çağrı merkezinin iş yükünü önemli ölçüde hafifleten yapay zeka destekli dijital asistan SAVVy'nin 1. yaşı, terminalde yolcuların da katılımıyla kutlandı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı olan ISG, dijitalleşme alanında attığı adımlarla sürdürülebilir büyüme ve yolcu memnuniyetinde başarısını ortaya koyuyor.

Avrupa Havalimanları Konseyi verilerine göre geçen yıla kıyasla yüzde 28,1'lik yolcu artışıyla ekim ayında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olan ISG, 2026'da 47 milyon yolcuyu ağırlamayı hedefliyor.

Art arda yolcu ve uçuş rekorları kıran ISG'nin bu başarısının ardında 2025 yılı hedeflerinin ilk sırasında yer alan dijitalleşme atılımları yer aldı.

Kasım 2024'te Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) "Gökyüzünde Yapay Zeka" etkinliğinde ilk kez tanıtılan SAVVy, havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak zaman içinde gelişti ve ISG operasyonlarında çağrı merkezi yükünün önemli bölümünü üstlendi.

SAVVy'nin 1. yaş günü etkinliği kapsamında, ISG yönetimi ile çalışanlar terminalde bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Müşteri Deneyimi Şefi Özen Çakır Özel, SAVVy'nin yalnızca bir dijital asistan değil, havalimanının iletişim biçimini, hizmet anlayışını ve süreçlerini dönüştüren gerçek bir ekip üyesi haline geldiğini belirtti.

Üretken yapay zekayı hayata geçirirken en çok önemsedikleri noktalardan birinin, yolculara "bir robotla konuşuyorum" hissi vermeden, karşılarında sohbet eden, anlayan ve doğal bir dille yanıt veren bir yardımcı sunmak olduğunu kaydeden Özel, "İnsanların bir konuda destek alırken aslında bire bir asistanla konuşmak istediğini biliyoruz. SAVVy, tam da bu ihtiyacı sıcak ve insana yakın bir yüzle karşılayarak yolcularımızın teknolojiyi sevmesini ve tekrar tekrar kullanmayı tercih etmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede beklenenin üzerinde bir etki yarattı"

ISG IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson ise havacılık sektöründeki global eğilimlerle uyumlu olarak yolcu deneyimini daha akıllı, hızlı ve temassız hale getirmeye odaklandıklarını aktardı.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte kendilerinin de bu alandaki gelişmeleri merkeze aldıklarını kaydeden Anderson, "Dijitalleşme vizyonumuz kapsamında yolcu memnuniyetini artırmak, daha hızlı, doğru bir kişisel deneyim sunmak hedefiyle hayat bulan SAVVy, havacılık sektörünün özgün projelerinden biri olarak Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisiyle tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Anderson, SAVVy'nin misafirlerin soru ve taleplerine sohbet ortamında Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızca olarak da gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi anlık yanıt ve çözümler üretebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"SAVVy, müşteri deneyimi noktasında havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak kısa sürede beklenenin üzerinde bir etki yarattı. Yapay zekayı bugün pek çok şirket iş çözümlerine entegre etmek için çalışıyor ancak başarı oranının yüzde 4'lerde olduğunu öğrendik. SAVVy ile bu yüzde 4'lük başarı diliminin içerisinde yer almanın gurununu yaşıyoruz."

"Yolculardan gelen 53 bin 736 mesajı dijital kanalda yanıtlayarak büyük bir yükü üstlendi"

Yapay zekanın operasyonları destekleyici gücünü yansıtması için SAVVy'nin 6 aylık performans verilerini de paylaşan Anderson, şu bilgileri verdi:

"SAVVy'i aktif olarak sistemlerimize entegre ettiğimiz 2024 yılının 1 Nisan-31 Ekim döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 milyon yolcu ağırlanırken, 2025'in aynı döneminde bu sayı yaklaşık 29,7 milyona ulaştı. Yüzde 19'luk bu artış, operasyonel yoğunluk açısından önemli bir büyümeye işaret etti. Aynı dönemde çağrı merkezimiz 2024 yılında 48 bin 381, 2025 yılında 68 bin 690 çağrı karşıladı. Nisan ayından itibaren çağrıları karşılamaya başlayan SAVVy, yolculardan gelen 53 bin 736 mesajı dijital kanalda yanıtlayarak büyük bir yükü üstlendi. Toplamda 122 bin 426 yolcu etkileşiminin yaşandığı 2025 döneminde, bu temasların yüzde 56'sı çağrı merkezi, yüzde 44'ü SAVVy üzerinden gerçekleşti."

Yolcu etkileşimlerinin neredeyse yarısının artık dijital ortamda yönetildiğini aktaran Anderson, bu etkinin hem bekleme sürelerini kısaltarak yolcu memnuniyetine katkıda bulunduğunu hem de çağrı merkezi kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanıdığını belirtti.

SAVVy'nin doğum günü kutlamaları kapsamında performans sanatçısı Serdar Atsak, kendi icadı olan tekerlekli müzik aletiyle mini bir konser verdi. Şarkı söyleyerek terminali dolaşan Atsak'a SAVVy maskotu eşlik etti. Etkinliğe yolcular da şarkı söyleyerek ve dans ederek katıldı.