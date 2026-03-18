Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi Türk bayrağı renklerine büründü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağının kırmızı-beyaz renkleriyle ışıklandırıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, havalimanının simgesi olan kule, Türk bayrağının renklerine büründü.

Bu anlamlı görsel çalışma, gece boyunca havalimanına iniş ve kalkış yapan uçaklardaki yolcular tarafından da ilgiyle izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Çanakkale'de yazılan destanın iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştiren eşsiz bir mücadele olduğunu belirtti.

Kacır, "Bu büyük zaferin 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale'de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.