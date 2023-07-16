Şabanözü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler anıldı ve konuşmalar yapıldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şabanözü Şehit Serhat Önder İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehit Önder'in kızı Hilal Elif Haltaş yaptığı konuşmada "15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü, bir toprak nasıl vatan olur ve nasıl vatan kalır sorusunun cevabıydı. Türk milleti tarafından cevaplanmış bir sorusuydu adeta. Tarihin en uzun gecesiydi. O gece Türküyle, Kürdüyle, Çerkesiyle, Lazıyla, sağcısıyla, solcusuyla bütün insanlarımız tekbirlerle tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet şuuruyla aynı bayrak altında toplandı" dedi.

Haltaş, "Yine o gece milletin vergisiyle alınan uçakları, tankları ve silahları millete doğrultmuşlardı. Gayeleri vatansız, bayraksız ve devletsiz bırakmaktı ama Rabbim onlara fırsat vermedi" diye konuştu.

Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun da "Kızılay Genel Sekreterimiz Şükrü Çam ağabeyimin bir sohbetimizde gençlere bir hitabı oldu, tarihte iki taraf vardır, bunlardan biri tarih yazanlar, diğeri de tarih olanlardır dediğini ifade etti. Kaymakam Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesinde bu millet, ihanet elbisesini giymiş bazı kuklaları çok şükür ki tarih yazan tarafta olup onları tarih ettiler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu ve camilerden okunan salalar ile program sona erdi.

Programa Kaymakam Uzun'un yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, Kızılay Ankara Merkez Şube Başkanı Mehmet Sılay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.