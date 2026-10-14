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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına Meclis'te tepki gösterdi. Arıkan, farklı seslerin kısılmasının kabul edilebilir olmadığını, Türkiye'nin basın özgürlüğü ve yolsuzluk endekslerinde son sıralarda olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Arıkan, "Farklı seslerin, kanaatlerin sesinin kısılması, bu sesleri duyacak mecraların her gün azalması kabul edilebilir durum değil. Dünyada açıklanan istatistiklerde, basın özgürlüğünde, hukukun uygulanmasında, yolsuzluk endeksinde hep son sıralardayız. Böyle giderse o istatistiklerde yerimizi bile alamayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin Meclis'te basın mesnuparına açıklama yaptı. Arıkan şöyle konuştu:

"Sabaha bir olumsuzlukla uyandık. Her gün bir olumsuz gelen haber hepimizin ümidini kırıyor, morallerimizi bozuyor. Türkiye'nin hak ettiği durum bu değil. Daha güzel günlere, sabahlara uyanmayı Türkiye hak ediyor. Farklı seslerin, kanaatlerin sesinin kısılması, bu sesleri duyacak mecraların her gün azalması kabul edilebilir durum değil. Geçen hafta Türkiye'de bir adalet zirvesi yapıldı. Başka ülkelerden, yabancı ülkelerden 70 ülkeden misafirler vardı. Merak ediyorum acaba o ülkelere hangi mesajlar verildi? Bugün yapılan operasyonun bilgisi onlara verildi mi? Dünyada açıklanan istatistiklerde, basın özgürlüğünde, hukukun uygulanmasında, yolsuzluk endeksinde hep son sıralardayız. Böyle giderse o istatistiklerde yerimizi bile alamayacağız. Birtakım temellerin gerçekleşebilmesi için önünde engel gören şeylerin bir şekilde ortadan kaldırılması kabul edilebilir durum değil. Bu hukuksuzluğu, bu haksızlığın kaldırabilmesi için bizler de mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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