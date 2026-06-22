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Mahmut Arıkan, Türkiye İttifakı Partisi Heyetiyle Görüştü

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA
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