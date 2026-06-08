Mahmut Arıkan, Dinbirder Şube Başkanları Toplantısı'na Katıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Din Görevlileri Birliği Derneği Şube Başkanları Toplantısı'na katılarak dernek faaliyetleri ve din görevlilerinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Din Görevlileri Birliği Derneği Şube Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın DİNBİRDER Şube Başkanları Toplantısı'nda yer aldığı belirtildi.
Toplantıda din görevlilerinin çalışmaları ve dernek faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.
Kaynak: ANKA