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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneğini Ziyaret Etti

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Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek sektöre ilişkin sorunları dinledi ve motokuryelerin yaşadığı sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneğini ziyaret etti.

Kartal'daki dernek ofisinde motokuryelerle bir araya gelen Aydın, sektöre ilişkin sorunları dinledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın, İstanbul'da 200 bini aşkın motokurye olduğunu, can güvenliği, sosyal güvenlik, çalışma saatleri ve ücretlendirme açısından bu işin standartlarının olması gerektiğini, seçilmeleri halinde bu konuda gereken adımları atacaklarını söyledi.

Aydın, dosdoğru belediyecilik ve hizmet anlayışını uygulayacaklarını belirterek, motokuryelerin sorunlarına kayıtsız kalmayacaklarını, denetimi devreye sokacaklarını anlattı.

Her önüne gelenin motokuryelik yapamayacağını vurgulayan Aydın, "Motor üzerinde çalışan insanlarımızın kasklarından başlayarak, montlarına, ayakkabılarına kadar tüm malzemelerin standartlara uygun olması, bunların da ayrıca denetlenmesi gerekiyor." dedi.

Aydın, bu malzemenin ücretinin makul olması ve belli aralıklarla denetlenip yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Hayatını kaybeden nice insanımız var. Bunu bütünüyle ortadan kaldırmak asli görevimizdir. Etkin denetim bunu en azından minimize edecektir." diye konuştu.

İstanbulluların hizmetin en güzeline layık olduğunu aktaran Aydın, İstanbulluya hizmet götürecek olanların da en güzel çalışma şartlarına sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aydın'a ziyaretinde, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan adayı Murat Çeker de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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