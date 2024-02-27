Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltma projelerini KİPTAŞ ile gerçekleştireceğini vaat etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, kentin nüfusunu azaltma projelerini KİPTAŞ marifetiyle gerçekleştirme vaadinde bulundu.

Bayrampaşa Sebze Meyve Hali esnafıyla bir araya gelen Aydın, kahvaltı yaptığı İstanbul Halciler Derneği'nde yöneticilerin taleplerini dinledi, projelerini anlattı.

Aydın, daha sonra partisinin İstanbul il başkanlığının da bulunduğu Saadet Plaza'da iş yerlerini gezdi, kırmızı karanfil dağıttı.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un, tekinsizliğin kol gezdiği bir hale büründüğünü savunan Aydın, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu söyledi.

Birol Aydın, "Göreve gelir gelmez ilk önce geçim sıkıntısından dolayı muzdarip olan ailelerin yaralarına merhem olmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Her şeyden önce okullarımıza aç karnına gidip gelen çocuklarımız kalmasın diye 'kantin kart' projemizi süratle devreye sokacağız." dedi.

İşsiz gençleri iş buluncaya kadar toplu taşımadan ücretsiz faydalandıracakları ve taksi sorununu da kente 35 bin taksi kazandırarak çözecekleri vaatlerinde bulunan Aydın, fazla olduğunu düşündüğü İstanbul nüfusuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"En temel meselemiz uzun vadede İstanbul'un rahatlaması, nüfusunu azaltma projesidir. Adına 'Memleket İsterim' projesi diyoruz. Gönüllü olarak insanlarımızın kendi memleketlerine ya da tercih edecekleri memlekete gitme projelerini KİPTAŞ marifetiyle gerçekleştireceğiz. Ayrıca kentsel dönüşümü de ücretsiz olarak yapacağız."