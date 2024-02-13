Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İkitelli OSB'yi ziyaret etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "İstihdam, katma değer sağlamak, Türkiye'nin güçlenmesine vesile olmak bütün parametreler içerisinde en önemli ve en öncelikli olan husustur." dedi.

Aydın, seçim çalışmaları kapsamında, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) yönetim kurulunu ziyaret etti.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin ve üyeleriyle görüşme yapan Aydın, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aydın, İstanbul ve OSB'ye ilişkin düşüncelerini, sorunları ve çözüm yaklaşımlarını paylaştıklarını aktararak, "İstihdam, katma değer sağlamak, Türkiye'nin güçlenmesine vesile olmak bütün parametreler içerisinde en önemli ve en öncelikli olan husustur. Türkiye'mizde ve özellikle İstanbul'umuzda organize sanayi bölgemizdeki temel ve birikmiş sorunların neler olduğunu beraber konuştuk." diye konuştu.

"31 Mart itibarıyla İstanbul'umuzda temel bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacımızın olduğunu ifade ettik" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bütün meselelere bir ahlaki zemin bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, İstanbul'umuzun yaşanabilir bir şehir olmasını ve başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu bu kısa sohbetimiz esnasında dile getirdik. Kendilerinin kıymetli tekliflerini, tavsiyelerini almış olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabıhakk'tan, önümüzdeki seçimlerin ülkemiz, insanımız, İstanbul'umuz için hayırlar ve bereketler getirmesini nasip etmesini niyaz ediyorum."

"İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin mihenk taşıdır"

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Keskin de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin mihenk taşıdır. Türkiye'nin üretimde başkentidir. Dolayısıyla sanayiye önem veren yapıdan geliyorsunuz, kıymetli İBB Başkan adayı Birol Aydın Bey'in, bu üretimin başkenti olan organize sanayi bölgesine ziyareti, bizi son derece mutlu etmiştir." ifadesini kullandı.