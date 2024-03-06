Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Darülaceze Sakinleriyle Buluştu

Güncelleme:

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Aydın, sakinlerle sohbet etti ve rehabilitasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

Şişli'deki Darülaceze binasına gelen Aydın'ı, Darülaceze Başkan Yardımcısı Mustafa Özkul ve görevliler karşıladı.

Özkul ile görüşen Aydın, Darülaceze sakinleriyle sohbet etti, rehabilitasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.

Aydın, sohbeti sırasında "İstanbul'un liderinin" İstanbulluya hizmet edebilen biri olması gerektiğini anlattı.

Darülaceze'deki atölyeleri de gezen Aydın, burada atkı örmeyi denedi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Aydın Darülaceze İstanbul Aydın Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli? Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title