Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Darülaceze Sakinleriyle Buluştu
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi. Aydın, sakinlerle sohbet etti ve rehabilitasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.
Şişli'deki Darülaceze binasına gelen Aydın'ı, Darülaceze Başkan Yardımcısı Mustafa Özkul ve görevliler karşıladı.
Özkul ile görüşen Aydın, Darülaceze sakinleriyle sohbet etti, rehabilitasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.
Aydın, sohbeti sırasında "İstanbul'un liderinin" İstanbulluya hizmet edebilen biri olması gerektiğini anlattı.
Darülaceze'deki atölyeleri de gezen Aydın, burada atkı örmeyi denedi.