Saadet Partisi Heyetinin DEM Parti Ziyareti

Saadet Partisi Heyetinin DEM Parti Ziyareti
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Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret ederek Türkiye'nin meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Tiryaki, siyasi tartışmaların daha rahat bir atmosferde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Genel Merkez Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mustafa Oğuzhan Kutluca'dan oluşan heyet Dem Parti'yi ziyaret etti. Bayramlaşmada, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, " Türkiye'nin bütüncül meselelerini ele almak durumundayız. Barış ve kardeşliğin tesisi için Türkiye'nin kalkınma politikası ile ilgili Erbakan hocamızın kanaatleri vardı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Genel Merkez Gençlik Kolları GMYK Üyesi Mustafa Oğuzhan Kutluca'dan oluşan heyet Dem Parti'yi ziyaret etti.

Tiryaki: "En azından çatışmaların gölgesinde değil de daha rahat bir atmosferde siyasi tartışmaları yürütebiliriz"

Bayramlaşma sırasında, DEM Partili Tiryaki, "Partiniz başta olmak üzere muhalefet partileri de gerçekten samimi bir şekilde bu sürece destek veriyorlar. Kuşkusuz herkesin soru işareti vardır, herkesin sorusu vardır ama genel olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, siyasi partilerin neredeyse tamamının, meclisin büyük bir bölümünün destekliyor olması biraz hepimizi umutlandıran bir şey. Umarız başarıya ulaşır. Hep beraber bu meseleyi çözeriz. En azından çatışmaların gölgesinde değil de daha rahat bir atmosferde siyasi tartışmaları yürütebiliriz. Temennimiz o. Türkiye'nin kaldıramayacağı bir sorun haline geldi bu" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın da "Türkiye'nin meseleleri üçüncül olarak ele alınmak mecburiyetinde. Erbakan hocamız 56 yıl önce siyasi mücadelesine başladı. Bu siyasi mücadelede öncelediği en önemli konu iç huzur, barış ve kardeşlik. Bunların tesis edilmesi oldu. Hedefinde bunlar vardı. Tabii bunun yapılabilmesi için de Türkiye'deki kalkınma politikası kanaatleri var. Bu anlamda tüm Türkiye'de vatandaşlarımıza, milletimize iş alanları açacak yeni sahalar oluşturmaya gayret edildi. Bunların arttırılarak devam etmesi gerekiyor. Tüm Türkiye'de devam etmesi gerekiyor" dedi.

Ziyaretin sonunda Saadet Partisi heyeti, Gazzeli şef Israa'nın yaptığı kurabiyeleri hediye ederek şefin mektubunu DEM Parti heyetine takdim etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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