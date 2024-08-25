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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan: Türkiye'nin sorunlarını çözecek kadrolar Saadet Partisi'nde

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Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını çözecek inançlı ve azimli kadroların Saadet Partisi'nde olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin sorunlarını çözecek inançlı, azimli kadrolar bir tek Saadet Partisi'nde. Milli Görüş'ün geçmişte olduğu gibi yine aziz milletimize hizmet edebilmesinin tek çaresi Saadet Partisi'ni iktidara getirmektir." dedi.

Antalya'daki Kent Ormanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğine katılan Arıkan, partililerle bir araya geldi.

Arıkan, buradaki konuşmasında, Milli Görüş hareketinin, 1969'dan bu yana Türkiye'de her dönem duruşuyla, mesajıyla ve çalışmalarıyla ya bir yol bulduğunu ya da bir yol açtığını anlattı.

Ülkenin faydasına olacak her çalışmanın altında Milli Görüş'ün imzası olduğunu belirten Arıkan, sokakta Necmettin Erbakan'ın ismini duyan herkesin gözlerinin dolduğunu ve hayır duasına başladığını söyledi.

Erbakan'ın yola çıktığı günden bu yana "Önce ahlak ve maneviyat" dediğini anımsatan Arıkan, bunu tesis etmenin tek yolunun ise adil ekonomik düzen olduğunu dile getirdi.

Arıkan, 1969'dan bu yana yollarını aydınlatan, hizmetler yapmalarını sağlayan ve adil ekonomik düzeni başaracak ana ilkelere sahip olduklarını vurguladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin karanlık bir tablo ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Arıkan, bu sisin ancak Milli Görüş öncülüğünde dağılacağını dile getirdi.

Milli Görüş'ün olduğu yerde karamsarlık olmadığını vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki, Türkiye'nin sorunlarını çözecek inançlı, azimli kadrolar bir tek Saadet Partisi'nde. Milli Görüş'ün geçmişte olduğu gibi yine aziz milletimize hizmet edebilmesinin tek çaresi Saadet Partisi'ni iktidara getirmektir. Tarih bunun şahididir. Bizim sınırlarımız Kars'ta başlayıp Edirne'de bitmez. Bugün kulağımız Bangladeş'te, gözümüz İran'da, kalbimiz Filistin'dedir. Bir müminin kalbinin attığı her yer bizim sınırımızdır. İnsanlığın, vicdanın, iyiliğin olduğu her yerde biz varız ve olmadığı her yere götürmeye ilk biz talibiz."

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise kendileri için esas olanın, milletin belini büken sorunların çözümü olduğunu söyledi.

Kılıç, yeniden büyük ve müreffeh bir Türkiye, hak ve adalete dayalı yeni bir dünya idealini gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Arıkan Türkiye antalya Partiler Politika Güncel Haberler

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