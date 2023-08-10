Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu, herhangi bir olumsuz haber gelmemesini temenni etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; herhangi bir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum. Cenab-ı Allah beterinden korusun" açıklamasını yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; herhangi bir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum. Cenab-ı Allah beterinden korusun."