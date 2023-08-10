Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu, herhangi bir olumsuz haber gelmemesini temenni etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; herhangi bir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum. Cenab-ı Allah beterinden korusun" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; herhangi bir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum. Cenab-ı Allah beterinden korusun."