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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği heyetini ağırladı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği heyetini ağırladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı. Parti, görüşmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ile beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ile beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırladı.

Saadet Partisi, resmi sosyal medya hesabından şu açıklamada yapıldı:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Alevi Bektaşi Güç Birliği Platformu Başkanı Ali Rıza Özdemir ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi."

Kaynak: ANKA
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