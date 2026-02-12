Haberler

Mahmut Arıkan: "Amerikalıların Tahliyesi İçin Ercan Havalimanı'nın Kullanılması Planlanıyor. Kime Soruldu? Kimden Müsaade Alındı?"

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Amerika-İran savaş ihtimali nedeniyle Ercan Havalimanı'nda CIA'nın tahliye senaryoları üzerinden yaptığı keşiflerin bazı kuşkular uyandırdığını belirtti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın durumdan haberdar olup olmadığını sorguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Amerika- İran arasında çıkabilecek bir savaşta, hem Kuzey Kıbrıs'taki hem Kıbrıs'ın genelindeki hem de yakın coğrafyadaki Amerikalıların tahliye edilmesi için Ercan Havalimanı'nın kullanılması planlanıyor. Kime soruldu? Kimden müsaade alındı? Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bundan haberi var mı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sakarya'daki temasları kapsamında düzenlenen medya buluşmasında, KKTC'deki Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Saadet Partisi'nin konuya ilişkin basın bülteninde, "CIA Orta Doğu direktörlerinden bir kadın yetkilinin başkanlığında geniş bir heyetin, Ercan Havalimanı'nda tahliye ve lojistik senaryoları üzerine kapsamlı temaslarda bulunduğu" bilgisinin edinildiği kaydedildi. Bültende, "İddiaya göre heyet, olası bir ABD–İran savaşı durumunda Kıbrıs genelinde ve KKTC'de bulunan ABD vatandaşlarının tahliyesine yönelik operasyon planlamalarını değerlendirdi. Bu kapsamda hava köprüsü kurulması ve kriz koordinasyon başlıkları masaya yatırıldı. Toplantılarda ABD'ye ait sivil ve askeri kargo uçaklarının Ercan Havalimanı'na iniş, kalkış kapasitesi, pist altyapısı, gece operasyon kabiliyeti ve mevcut lojistik imkanlara ilişkin teknik bilgilerin ele alındığı ileri sürüldü" ifadelerine yer verildi.

Bültende, basına yansıyan haberlerde KKTC yetkililerinin geniş çaplı resmi görüntülemeye izin vermediği ifade edilirken, CIA heyetinin havalimanında çok boyutlu bir fizibilite çalışması yaptığının öne sürüldüğü aktarıldı.

Arıkan, "KKTC'de önceki gün yaşanan ve hem KKTC hem de Türkiye adına endişe verici bir durumu sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyuracağız. Belki de ilk kez kamuoyuna bu husus duyurulacak. CIA yetkilileri Ercan Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde keşif çalışmaları yaptı. Bu niye önemli? Amerika hala KKTC'yi tanımadı. Tanımadığı bir ülkenin havalimanında keşif çalışması yapma cesareti ortaya koyabiliyor" dedi.

"Amerika-İran arasında çıkabilecek bir savaşta, hem Kuzey Kıbrıs'taki hem Kıbrıs'ın genelindeki hem de yakın coğrafyadaki Amerikalıların tahliye edilmesi için Ercan Havalimanı'nın kullanılması planlanıyor. Kime soruldu? Kimden müsaade alındı? Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bundan haberi var mı" diyen Arıkan, KKTC'nin egemenliğinin ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının tartışma konusu yapılamayacağını vurgulayarak, ilgili tüm kurumları kamuoyunu açık ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye davet etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
