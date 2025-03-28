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Saadet Partisi Aksaray'da İftar Programı Düzenledi

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Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı, iftar programında bir araya gelerek Ramazan Bayramı'na yönelik birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve İl Başkanı Vahit Arık katıldı.

Saadet Partisi Aksaray İl Başkanlığı iftar programında bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İl Başkanı Vahit Arık ile çok sayıda partili katıldı.

Aydın, tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı.

Manevi duygularla dolu ramazan ayını geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Aydın, birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramını idrak edeceklerini kaydetti.

Arık ise programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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