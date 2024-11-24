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Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi Başladı

Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi Başladı
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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi, genel başkanlık için Mahmut Arıkan ve Birol Aydın'ın yarışacağı bir ortamda başladı. Kongrede Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığı döneminde duygu dolu anlar yaşandı ve delege imzaları toplandı.

(ANKARA) - Saadet Partisi'nin 9'uncu Olağan Kongresi'nde genel başkanlık için Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın yarışacak.

Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, Türk bayrağı, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun posterleri, Saadet Partisi'nin flamaları asıldı.

Başkanlık Divanı oluşturuldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yanında Genel Başkan adayı Mahmut Arıkan ile salona girdiği sırada partililer, "Bilge Başkan, Temel Başkan" sloganı attı. Daha sonra Başkanlık Divanı oluşturuldu ardından Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından genel başkan adayları için delegeler imza attı. Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.

Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise 36 oy alarak genel başkanlığa aday olmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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