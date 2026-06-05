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Mahmut Arıkan'dan Temel Karamollaoğlu'nun Vefat Eden Kardeşi İçin Taziye Mesajı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun vefat eden kardeşi Ömer Karamollaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kardeşi Ömer Karamollaoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun kıymetli kardeşi Ömer Karamollaoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta değerli büyüğümüz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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