Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı - Haberler

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Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Recep Erdoğan - Güncel
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Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı Aniden gelen rüzgar, plajdaki şemsiyeyi mermi gibi denize sürükledi Denizde yüzen tatilcilerin üzerine doğru ilerleyen şemsiye, rüzgarın etkisini kesmesiyle suya düştü Tatil yapan vatandaş: "Birisine zarar verecek diye...

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Aniden gelen rüzgar, plajdaki şemsiyeyi mermi gibi denize sürükledi

Denizde yüzen tatilcilerin üzerine doğru ilerleyen şemsiye, rüzgarın etkisini kesmesiyle suya düştü

Tatil yapan vatandaş: "Birisine zarar verecek diye çok korktuk"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki plajda aniden çıkan rüzgar şemsiyeleri yerinden söküp etrafa savurdu. Rüzgarın etkisiyle denize fırlayan bir şemsiyenin ise adeta mermi gibi tatilcilerin üzerine gelmesi, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda saat 13.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgar, plajdaki şemsiyeleri ters döndürdü bazılarını ise yerinden söküp etrafa savurdu. Tatilciler neye uğradığını şaşırırken, rüzgarın etkisiyle denize savrulan şemsiyelerden birisi, adeta bir mermi gibi sürüklendi. Denizde yüzenlerin üzerine doğru gelen şemsiye, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle suya düştü. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Şemsiyenin denizin üzerinde savrulma anlarıysa kameralara yansıdı.

"Kendimizi zor tuttuk"

Tatilcilerden biri, "Fırtına koptu, şemsiyeleri kurşun gibi denize attı. Birisine zarar verecek diye çok korktuk" diye konuşurken, Mardin'den tatile gelen bir vatandaş da "Yaralanma yok ama hafif sıyrıklar oldu. Allah bir daha vermesin. Kendimizi zor tuttuk" ifadelerini kullandı.

Etrafa savrulan şemsiyeler ise plaj görevlileri tarafından toplanıp tekrar yerlerine yerleştirildi.

İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan - Güncel

Antalya, Alanya, Tatil, Güncel, Haberler

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