Haberler

Rusyalı Alina Suldina İslam'ı Seçti, 'Rüya' İsmine Sahip Oldu

Rusyalı Alina Suldina İslam'ı Seçti, 'Rüya' İsmine Sahip Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Rusyalı Alina Suldina'nın Müslüman olması ve 'Rüya' ismini alması için merasim düzenlendi. Antalya'da tanıştığı nişanlısı Metin Kalaç ile birlikte ilçe müftülüğüne başvurarak İslam'ı seçen Suldina, gelecekte evlenmeyi planlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusyalı Alina Suldina "Rüya" ismini aldı.

Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan Suldina, Antalya'da tanıştığı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra Yüksekova ilçesine geldi.

Müslüman olmaya karar veren ve nişanlısı aracılığıyla İlçe Müftülüğüne başvuran Suldina için burada ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Suldina'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Suldina, "Rüya" ismini aldı.

Sevük, gazetecilere, ihtida merasimiyle Suldina'nın Müslüman olduğunu söyledi.

İslam'ın hoşgörü dini olduğunu belirten Sevük, "İslam'ın barış dini olduğunu anlattık. İman ve İslam'ın şartlarını kendisine açıkladık. Hür iradesiyle bu kararı verdi. Müslümanların yaşantısından etkilenerek İslam'ı tercih etti. Rabbim imanını kamil, amelini salih, ahlakını güzel eylesin." dedi.

Suldina ile 5 ay önce tanıştığını ifade eden Kalaç ise "Tatil sürecinde Alina ile tanıştık, arkadaşlığımız ilerledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Müftülüğe başvurduk ve burada Müslüman oldu. İnşallah gelecek yıl evleneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.