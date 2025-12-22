Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Rusya'dan "tam destek" aldıklarını belirtti

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Venezuela'ya "tam destek" verdiğini belirtti.

Gil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD yönetiminin Venezuela'yı hedef alan "saldırgan tutumunu" ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede kardeşlik, karşılıklı saygı ve stratejik işbirliği ilişkisini bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Gil, "Karayipler'de işlenmekte olan uluslararası hukukun açık ihlallerini ve saldırıları ele aldık. Gemilere yönelik saldırılar, yargısız infazlar ve ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen korsanlık niteliğindeki yasa dışı eylemleri konuştuk." bilgisini verdi.

Gil, Rusya'nın Venezuela'ya tam desteğini ifade etmenin yanı sıra Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de dayanışmasını güçlü bir şekilde yinelediğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Venezuela'yı hedef alan saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladığını aktaran Gil, "Rusya, ablukaya karşı Venezuela'ya her türlü işbirliği ve desteği sağlayacağını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde atılan adımlara da tam destek verdiğini ifade etti." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Rusya'dan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Lavrov'un ile Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile Karayipler bölgesindeki durumu ele aldığı bildirildi.

Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede iki bakan, "Geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini" dile getirdi.

Rus tarafı görüşmede, Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti.

Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.