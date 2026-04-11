Rusya ve Ukrayna karşılıklı 175 esir askeri takas etti

Rusya ve Ukrayna, Paskalya Bayramı vesilesiyle karşılıklı olarak 175 esir askerin takasını gerçekleştirdi. Esir değişimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleşti ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, serbest bırakılan askerlerin çoğunun 2022'den beri esaret altında olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 175 Rus askerinin geri getirildiği belirtildi. Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 175 esir askerin Kiev'e teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Kiev rejimi tarafından yasa dışı olarak alıkonulan ve Kursk bölgesinde ikamet eden 7 Rus vatandaş da geri gönderildi. Bu vatandaşlar evlerine dönecekler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, gerekli tıbbi ve psikolojik destek verildikten sonra askerlerin rehabilitasyon ve tedavi için askeri hastanelere sevk edileceği ifade edildi.

Zelenskiy: "Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 175 Ukraynalı askeri personelin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Zelenskiy, serbest bırakılan askerler arasında yaralıların da bulunduğunu kaydederek, "Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullandı.

Esir takası sonucu ayrıca 7 Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını aktaran Zelenskiy, "Rusya'daki esaretten herkesin geri dönmesi bizim için temel önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, esir takasının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Rus yetkililer daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle esir değişimi yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
