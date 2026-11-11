Rusya ve Ukrayna, Abu Dabi'de büyük çaplı esir takasında anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile büyük çaplı esir takası yapılması konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, "Takasa ilişkin ayrıntılar yakın zamanda açıklanacak." dedi.

Medinskiy, Ukrayna- Rusya Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Medinskiy, BAE yönetimine müzakereleri organize etmesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere katılan temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de etkin olduklarını aktaran Medinskiy, "Onlar boş konuşmalar yapmak yerine sonuç odaklıydı. Bu nedenle onların rolünü olumlu değerlendiriyorum." diye konuştu.

"Müzakerelerin ana gündemi bölgesel güvenlik konusuydu"

Müzakerelerin ana gündeminin bölgesel güvenlik olduğunu bildiren Medinskiy, "Ukrayna'daki çatışmanın kaçınılmaz olarak sona ermesinin ardından ne olacağının şimdiden ele alınmasını doğru buluyoruz. Rusya, Avrupa'da yeni, kapsamlı ve adil bir güvenlik sisteminin kurulması gerektiğini defalarca gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna krizinin Avrupa'daki güvenlik sisteminin iyi işlemediğini gösterdiğini belirterek, "Dolayısıyla bu konu müzakerelerde ön plandaydı. ABD tarafının da katılımıyla görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Bazı konularda uzlaşıya vardık, bazılarında ise varamadık. Bu görüşmeler devam edecek. Dünyanın, bazı ülkelerin aleyhine olmayacak, adil, yeni ve modern bir güvenlik sistemine ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışacağız." dedi.

Abu Dabi'de bulunan Avrupalı temsilcilerle görüşmediklerine, müzakerelerin üçlü formatta gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Onların hangi sıfatla bulunduğunu anlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştiren Medinskiy, şöyle konuştu:

"Bazı Avrupa ülkelerinin yönetimleri, Ukrayna halkını kandırıyor. Bu ülkeler, savaşan taraflardan birine finansman sağlıyor ve silah tedarik ediyor. Böylece sivil halkın ölümüne neden oluyor. Onlarla ne konuşabileceğimizi pek anlayamıyoruz. Avrupa ülkelerinden bugüne kadar barışın sağlanmasına yönelik somut bir öneri almadık. Bu nedenle neyi görüşeceğimiz belirsiz. Eğer onlar buraya turist olarak geldilerse otelin lobisinde sohbet edebilirler. Kendilerinden somut öneriler geldiğinde ise bunları değerlendirebiliriz."

Vladimir Medinskiy, Avrupalı temsilcilerin ABD'li müzakerecileri örnek almaları gerektiğini vurguladı.

Medinskiy, Avrupa'nın ileride Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine katılması ihtimaline ilişkin ise "Vicdanları uyandığında barış müzakerelerine katılabilirler." dedi.

"Müzakerelerde insani konular ele alındı"

Müzakerelerde insani konuların da ele alındığını belirten Medinskiy, "Büyük çaplı esir değişimi yapılması konusunda mutabakata vardık. Takasa ilişkin ayrıntılar yakın zamanda açıklanacak." diye konuştu.

Putin'in Müşaviri Medinskiy, nihai anlaşmaya varılana kadar müzakere sürecinin ayrıntılarının paylaşılmadığını vurguladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de Rus gazetesi Vesti'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla esir takasının 2-3 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA