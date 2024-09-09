Rusya ve UAEA, Kaliningrad'da nükleer enerji güvenliği konusunda görüştü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumlar arası istişareler kapsamında bu kez Rusya'nın Kaliningrad kentinde bir araya geldi. Rosatom'dan yapılan açıklamada, UAEA heyetine ise Rafael Grossi'nin başkanlık ettiği belirtildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki Rus heyetinde Rusya Federasyonu Federal Çevre, Sanayi ve Nükleer Denetim Kurumu Rostechnadzor Başkanı Alexander Trembitskiy, Rusya Federasyonu'nun Viyana'daki Uluslararası Örgütler nezdindeki Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Mikhail Kondratenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral Igor Kirillo ve Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Servisi Tesis Güvenliği Genel Müdürlüğü Başkanı Vladimir Mashevskiy'in yer aldığı kaydedildi. Açıklamada, UAEA heyetine ise Rafael Grossi'nin başkanlık ettiği belirtildi.

Görüşmelerde Kursk ve Zaporijya nükleer santrallerinin güvenliği ve emniyeti konularının ele alındığının belirtildiği açıklamaya göre, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kursk NGS'nin normal modda çalıştığını ve Rafael Grossi'nin 27 Ağustos'taki ziyareti sırasında bunu bizzat gördüğünü vurguladı.

Açıklamada, Likhachev, Kiev rejiminin Zaporijya NGS'ye yönelik son saldırılarıyla ilgili olarak Rus tarafının UAEA Sekretaryasından uygun bir yanıt beklediğini ifade ettiği kaydedildi.

Aleksey Likhachev'in Zaporijya NGS ile ilgili olarak, Rus tarafının Ukrayna'nın artan provokasyonları karşısında santralin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptığını teyit ettiği belirtildi. Rosatom Genel Müdürü NGS'deki UAEA ekibi ile Rus kurumları arasındaki bilgi alışverişine ilişkin konulara da değindi.

Açıklamaya göre Rafael Grossi de Zaporijya ve Kursk nükleer santralllerine yaptıığı ziyaretle ilgili değerlendirmelerini aktardı. Grossi, UAEA uzmanlarının düzenli temaslar kapmasında 4 Eylül'de Zaporijya NGS'yi ziyareti hakkında da bilgi verdi. Taraflar temasların düzenli olarak sürdürülmesi yönünde anlaştıklarını teyit etti.

UAEA Başkanı Grossi, 4 Eylül'de santrali ve 11 Ağustos'taki saldırıda tahrip olan soğutma kulesini ziyaret etmişti.