Kremlin: Rusya-Japonya İlişkileri Sıfıra İnmiş Durumda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Japonya arasındaki ilişkilerin fiilen durmuş olduğunu belirtti. Japonya Başbakanı, gerginliğe rağmen bir barış antlaşması imzalamayı planladıklarını söyledi. Ancak Peskov, mevcut koşullar altında bir anlaşmaya varmanın olası olmadığını ifade etti.

MOSKOVA, 21 Şubat (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Japonya arasında herhangi bir diyalog bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin fiilen durmuş durumda olduğunu söyledi.

Peskov cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu anda ilişkilerimiz sıfıra indi. Hiçbir diyalog yok" ifadelerine yer verdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ise parlamentonun alt meclisinde yaptığı konuşmada, mevcut gerginliğe rağmen Rusya ile bir barış antlaşması imzalamayı planladıklarını belirtmişti.

Peskov ise, "Tokyo ülkemize karşı dostane olmayan bir tutum sergiliyor. Bu koşullar altında, ilişkilerimizin niteliği değişmeden herhangi bir anlaşmaya varılması pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
