Rusya ve Hindistan'ın Indra-2026 tatbikatı Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladı

Rusya ve Hindistan'ın Indra-2026 tatbikatı Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya ve Hindistan ordularının katılımıyla Indra-2026 tatbikatı, Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladı. Kara aşaması 23 Ekim'de Çelyabinsk'te, deniz aşaması 16-17 Ekim'de Japon Denizi'nde yapılacak; Hindistan'ın Sahyadri fırkateyni Vladivostok'a ulaştı.
VLADIVOSTOK, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya ve Hindistan ordularının farklı birimlerinin katılımıyla Rusya'nın Çelyabinsk ve Uzak Doğu bölgelerinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Indra-2026 adlı tatbikatın 23 Ekim'de sona erecek olan kara aşaması Çelyabinsk Bölgesi'nde, deniz aşaması ise 16-17 Ekim tarihlerinde Japon Denizi'nde gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında taktik manevralar, topçu atışları ve ele geçirilmiş gemilerin kurtarılmasına yönelik simülasyonlar da planlandı.
Rusya Pasifik Filosu perşembe günü yaptığı açıklamada, deniz aşamasına katılacak olan Hindistan'a ait "Sahyadri" adlı fırkateynin 10 Ekim'de Vladivostok Limanı'na ulaştığını belirtti.