Haberler

Rusya ve Hindistan'ın Indra-2026 tatbikatı Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya ve Hindistan'ın Indra-2026 tatbikatı Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ve Hindistan ordularının katılımıyla Indra-2026 tatbikatı, Çelyabinsk ve Uzak Doğu'da başladı. Kara aşaması 23 Ekim'de Çelyabinsk'te, deniz aşaması 16-17 Ekim'de Japon Denizi'nde yapılacak; Hindistan'ın Sahyadri fırkateyni Vladivostok'a ulaştı.

VLADIVOSTOK, 15 Ekim (Xinhua) -- Rusya ve Hindistan ordularının farklı birimlerinin katılımıyla Rusya'nın Çelyabinsk ve Uzak Doğu bölgelerinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Indra-2026 adlı tatbikatın 23 Ekim'de sona erecek olan kara aşaması Çelyabinsk Bölgesi'nde, deniz aşaması ise 16-17 Ekim tarihlerinde Japon Denizi'nde gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında taktik manevralar, topçu atışları ve ele geçirilmiş gemilerin kurtarılmasına yönelik simülasyonlar da planlandı.

Rusya Pasifik Filosu perşembe günü yaptığı açıklamada, deniz aşamasına katılacak olan Hindistan'a ait "Sahyadri" adlı fırkateynin 10 Ekim'de Vladivostok Limanı'na ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!

6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

Türk plakalı tırdan servet çıktı! Tüm para komşuya kaldı
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü