Putin, Çin Vatandaşlarına Yönelik Vizesiz Giriş Uygulamasını 2027 Sonuna Kadar Uzattı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzatan kararnameyi imzaladı. Çin de mayıs ayında Rus vatandaşları için aynı süreyle vizesiz girişi uzatacağını duyurmuştu.
MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü imzaladığı kararnameyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzattı.
Çin de mayıs ayında iki ülke halkları arasındaki karşılıklı etkileşimi artırma çalışmaları kapsamında Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 31 Aralık 2027'ye kadar uzatacağını açıklamıştı.
Kaynak: Xinhua