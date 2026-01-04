Haberler

Rusya ve Belarus Dışişleri Bakanları, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırganlığını Kınadı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, ABD'nin Venezuela'ya karşı sergilediği saldırgan tutumu kınadı. İki Bakan, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun derhal serbest bırakılmasının ve görevine iade edilmesinin önemini vurguladı.

MOSKOVA, 4 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırganlığını şiddetle kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunan iki bakan, Moskova ve Minsk'in uluslararası hukuk normlarını ihlal eden eylemleri kınamaları konusunda mutabık kaldı.

Lavrov ile Rıjenkov ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasının, ülkenin başkentine dönmelerinin ve Maduro'nun devlet başkanlığı görevine iade edilmesinin koşulsuz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

İki bakan, uluslararası hukuka uygun şekilde ve diyalog yoluyla Venezuela'daki krizin çözümü için gerekli koşulların hızla oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
