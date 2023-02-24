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Rusya, uzayda mahsur kalan astronotlar için Soyuz MS-23 aracını fırlattı

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- Rusya, uzayda mahsur kalan astronotlar için Soyuz MS-23 aracını fırlattı Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonunda mahsur kalan 3 astronotun geri dönebilmesi için Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-23 uzay aracının başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

- Rusya, uzayda mahsur kalan astronotlar için Soyuz MS-23 aracını fırlattı

ASTANA - Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonunda mahsur kalan 3 astronotun geri dönebilmesi için Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-23 uzay aracının başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 03.24'te Soyuz MS-23 uzay aracının başarıyla fırlatıldığı duyuruldu. Uzay aracının 2 gün içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceği belirtildi. Soyuz MS-23'ün, Eylül ayında MS-22 ile istasyona gönderilen, Aralık ayında da uzay aracına göktaşı çarpması sonucu meydana gelen arıza nedeniyle istasyonda kalan 3 astronotu önümüzdeki günlerde dünyaya geri getireceği vurgulandı.

Soyuz MS-23 uzay aracı ile hijyen kitleri, temizlik malzemeleri, tıbbi malzemeler, yiyecek, su ve araştırmalar için araç gereçlerin içinde bulunduğu 430 kilogramlık malzemenin de istasyona ulaştırılacağı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Baykonur Uzay Üssü Rusya Güncel Haberler

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