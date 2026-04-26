Rusya, Ukrayna'ya İha ve Füze Saldırısı Düzenledi: 7 Ölü, 50'den Fazla Yaralı

KİEV, 26 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın cumartesi gecesi Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırıda insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve balistik füzelerin kullanıldığını belirtti.

Dnipropetrovsk Valisi Oleksandr Ganzha, ana hedefi Dnipro kenti olan ve 10 saati aşkın süren saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Acil durum ekipleri, cumartesi sabahı itibarıyla Dnipro'daki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Nizhyn kentinde İHA ve balistik füzelerle düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, İHA ve füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklarken, ilk belirlemelere göre 13 füze ve 36 İHA'nın 23 farklı noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada, gece boyunca Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri ile enerji altyapısının vurulduğunu bildirdi.

