Rusya: Ukrayna'ya ait 170 İHA'yı Moskova ve çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik düzenlediği İHA saldırısında 170 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova bölgesinde 20 İHA düşürüldü ve bazı havalimanlarında kısıtlamalar getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170 insansız hava aracının (İHA), Moskova ve çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün 07.00'ye kadar 170 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı kentlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar

Bunlar delirmiş olmalı! Soluğu Meclis'in önünde aldılar
Icardi'den Galatasaray taraftarının sabrını sınayan hareket

Bir zamanlar kraldı şimdi stattan ilk o çıkıyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı