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Kremlin: Ukrayna müzakereleri askıda, taleplerimizi biliyorlar

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Rusya, Ukrayna ile barış müzakerelerinin askıya alındığını, Kiev'in talepleri bildiği halde istişareye yanaşmadığını açıkladı. Saldırıların askeri altyapıya yönelik olduğu belirtilirken, Putin-Trump görüşmesi planlanmadığı da ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizine ilişkin müzakerelerin askıya alındığını belirterek, "Ukrayna tarafı, taleplerimizi çok iyi biliyor ancak barış yoluyla istişare etmek istemiyor." dedi.

Sözcü Peskov, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürdürdüklerini dile getiren Peskov, bu saldırılarda askeri altyapının hedef alındığını söyledi.

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış müzakerelerine ilişkin ise "Müzakereler askıda. Yeni bir fikir yok. Ukrayna tarafı, taleplerimizi çok iyi biliyor ancak barış yoluyla istişare etmek istemiyor. Bu nedenle özel askeri operasyonu sürdürüyor ve cephedeki durumun olumlu yönde gelişimini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Ağustos'ta Moskova'ya gelen ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile görüşmediğini belirten Peskov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin planlanmadığını kaydetti.

Sözcü Peskov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 31 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını da bildirdi.

Kaynak: AA
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