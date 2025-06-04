Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk Bölgelerinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk Bölgelerinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini ve cephede pozisyonlarını güçlendirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Rus ordusunun saldırılarında 109 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilerek, "Sumi bölgesindeki Kondratovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Redkodub yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Alman üretimi "Iris-T" hava savunma sistemine ait füze fırlatıcısı, radar istasyonu ve kontrol kabini ile yakıt üretim işletmesi, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ve depolama noktaları, mühimmat depoları ve lojistik üssüne yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 109 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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