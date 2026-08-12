Rusya Odessa Limanı'ndaki Yakıt Deposunu Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki yakıt ve yağ deposunu vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gece Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ deposunun vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA