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Rusya: Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı uluslararası hukuku ihlal

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Kiev’in terör faaliyetlerini yaymaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiye düzenlediği saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Bu tür suç içeren eylemler, Kiev yönetiminin, terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmeye çalıştığını gösteriyor." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiye saldırmasını değerlendirdi.

Bu geminin Rusya'nın Astrahan kentinden sivil yük taşıdığını dile getiren Zaharova, "Kiev yönetiminin İran'a ait ticari gemiye yönelik saldırısı, uluslararası hukuk normlarını ihlal eden saldırganlık eylemi. Bu tür suç içeren eylemler, Kiev yönetiminin, terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletmeye çalıştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bunun bölge ülkelerinin güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirten Zaharova, Hazar Denizi'nin barış ve işbirliği bölgesi olması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde 25 Temmuz'da, Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, bu eylemin cevapsız kalmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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