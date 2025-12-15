Haberler

Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna'nın, Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Karadeniz Donanması, Ukrayna'nın Novorossiysk Limanı'ndaki bir denizaltıyı vurduğuna dair bilgilerin doğru olmadığını açıkladı. Donanma, insansız su altı aracının sabotaj girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Novorossiysk Limanı'nda Ukrayna'nın bir Rus denizaltısını vurduğuna ilişkin bilginin gerçek olmadığını ifade etti.

TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanması'na ait bir denizaltının imha edildiği bilgisini yaydığını belirtti.

Söz konusu bilgilerin "doğru olmadığını" savunan Rulev, "Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlanmış Karadeniz Donanması'na ait hiçbir gemi veya denizaltı, ne de mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı belirtilmiş, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği" iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
4-0 kazanılan maçta Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki

4-0 kazanılan maçta F.Bahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title