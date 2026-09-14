Rusya: Ukrayna'nın batı bölgelerinde demir yolu altyapısına yönelik saldırıları sürdürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, Odessa kenti ve Odessa bölgesinde askeri yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezleri ile insansız hava araçları (İHA) üretim atölyesinin vurulduğu kaydedildi.

Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi ile limanların çalışmasını sağlayan trafo merkezlerinin hedef alındığını bildirilen açıklamada, "Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurlarına yönelik saldırılar sürdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA