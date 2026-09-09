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Rusya: Ukrayna'nın askeri ve lojistik tesislerini vurduk

Rusya: Ukrayna'nın askeri ve lojistik tesislerini vurduk
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MOSKOVA, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri ve lojistik tesislere yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

MOSKOVA, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri ve lojistik tesislere yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre saldırılarda Kiev, Nikolayev ve Odessa'daki askeri sanayi tesisleri, limanlar, gemiler ve lojistik merkezler hedef alındı.

Açıklamada, Kiev'de insansız deniz aracı ve insansız hava aracı üreten bir tesisin ve Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Nikolayev ve çevresinde de limanlardaki dört yakıt ve madeni yağ depolama tankı, bir askeri malzeme depolama tesisi, beş askeri lojistik merkezi, üç askeri depolama tesisi ve limana elektrik sağlayan bir trafo merkezinin aralarında bulunduğu çok sayıda hedefin vurulduğu kaydedildi.

Bakanlık, saldırılarda Ukrayna'ya askeri yüklerin ulaştırılmasında kullanılan Starokozache karayolu sınır geçiş noktasındaki lojistik tesislerin de hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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