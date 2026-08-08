Haberler

Rusya Kiev'deki Askeri Tesisleri Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisi ile yakıt deposunu ve Karadeniz'de Odessa açıklarında 2 kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposu ile Karadeniz'de 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, gece Kiev kentinde seyir füzeleri için parçaların üretildiği "Kiev-111" askeri sanayi işletmesi ile "Kiev-3" yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi.

Karadeniz'de Odessa kentinin güneyinde ve doğusunda askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı