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Rusya'dan Ukrayna limanlarına yoğun saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla grup saldırıları düzenlendiğini, askeri akaryakıt depoları ve insansız deniz araçlarının vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) grup saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı İHA'larıyla grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılarda Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan akaryakıt ve madeni yağ depolarının vurulduğu aktarılan açıklamada, "İzmail Deniz Ticaret Limanı'nda ise askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, aralarında 'Magura' tipi insansız deniz araçlarının da bulunduğu 3 insansız deniz aracı deposu ve Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu bir hangar vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca İzmail limanında otonom insansız su altı araçlarının depolanması ve denize indirilmesi için kullanılan yüzer havuzun da hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Nikolayev Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yük getiren bir kuru yük gemisinin, yükünü boşalttığı sırada vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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