Haberler

Rusya: Bir haftada 34 gemi vuruldu, 8 yerleşim ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 1-7 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 31'i kuru yük gemisi ve 3'ü römorkör toplam 34 gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da 8 yerleşim yeri ele geçirildi

Açıklamada Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka, Belıy Kolodez, Ustinovka, Aniskino ve Olgovka, Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Lyubitskoye ve Zarnitsa yerleşim birimleri kurtarıldı." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı